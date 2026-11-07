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Sport

CSM București, eșec umilitor în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul

t Scris de teodor serban
CSM București, eșec umilitor în Liga Campionilor. Cum arată clasamentul
Aosom
Vicecampioana CSM București a pierdut drastic sâmbătă, în deplasare, scor 25-40 (11-20), cu Brest Bretagne Handball, în etapa a VII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al patrulea eșec pentru CSM în grupa A.

Sursa: Ziare

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