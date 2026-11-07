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Sport

CSM București, surclasată de Brest în Liga Campionilor la handbal feminin. A doua înfrângere la rând pentru „tigroaice”

p Scris de petre apostol
CSM București, surclasată de Brest în Liga Campionilor la handbal feminin. A doua înfrângere la rând pentru „tigroaice”
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CSM București a suferit o înfrângere categorică în deplasare, sâmbătă seară, în fața formației Brest Bretagne. într-un meci din etapa a 7-a a Grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. A fost a doua înfrângere la rând pentru vicecampioana României și a patra în ultimele cinci meciuri.

Sursa: Mediafax Ro

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