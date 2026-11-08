CSM Corona Brașov, victorie la un gol în preliminariile EHF European League, după ce a condus la 5 goluri la pauză

CSM Corona Brașov a câștigat la limită prima manșă a turului 3 preliminar din EHF European League. Pe terenul lui Chambray Touraine Handball, trupa Marianei Tîrcă s-a impus cu 26-25, după ce avea un avantaj de 5 goluri la pauză: 16-11. Returul se va disputa duminică, 15 noiembrie, la ora 17:00, la Brașov. Liga Florilor are 3 reprezentante în turul al treilea al preliminariilor EHF European League: SCM Râmnicu Vâlcea, HC Dunărea Brăila și CSM Corona Brașov. ...

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