CSM Lugoj a câștigat cu 3-1 partida disputată pe teren propriu cu Flacăra Parța, în etapa a XII-a a campionatului. Conduși cu 1-0 la pauză, [...] Articolul CSM Lugoj, revenire după pauză și victorie cu 3-1 în fața formației Flacăra Parța a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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