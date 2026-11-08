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Sport

CSM Lugoj, revenire după pauză și victorie cu 3-1 în fața formației Flacăra Parța

n Scris de nicolae silade
CSM Lugoj, revenire după pauză și victorie cu 3-1 în fața formației Flacăra Parța
Aosom
CSM Lugoj a câștigat cu 3-1 partida disputată pe teren propriu cu Flacăra Parța, în etapa a XII-a a campionatului. Conduși cu 1-0 la pauză, [...] Articolul CSM Lugoj, revenire după pauză și victorie cu 3-1 în fața formației Flacăra Parța a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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