Baschetbaliştii sibieni s-au impus, în această seară, cu 94-70 la Timişoara, împotriva echipei lui Dragan Petricevici. ”Galben-albaştrii” au avut iniţiativa pe toată durata jocului din Sala ”Constantin Jude”. CSU a câştigat secvenţa de debut cu 24-18, iar în actul secund s-a desprins la 13 puncte. Repriza întâi s-a încheiat cu scorul de 46-33, iar în […] The post CSU Sibiu câştigă la o diferenţă de 24 de puncte în Banat. ”Galben-albaştrii”, procentaj de 60% la aruncările de la distanţă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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