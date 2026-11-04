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Sport

CSU Suceava, la prima înfrângere din campionat

a Scris de adrian popovici
CSU Suceava, la prima înfrângere din campionat
Aosom
CSU Suceava a suferit duminică, 1 noiembrie, prima înfrângere de la promovarea în Liga a II-a la fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie şi Cristian Tărăbuţă a pierdut cu 0-2, la pauză 0-1, meciul cu Vulpiţele Galbene, disputat la Roman. Suceveanca Patricia Morar a primit cartonaş roşu în minutulCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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