CSU Suceava, la prima înfrângere din campionat

CSU Suceava a suferit duminică, 1 noiembrie, prima înfrângere de la promovarea în Liga a II-a la fotbal feminin. Echipa antrenată de Marcel Irimie şi Cristian Tărăbuţă a pierdut cu 0-2, la pauză 0-1, meciul cu Vulpiţele Galbene, disputat la Roman. Suceveanca Patricia Morar a primit cartonaş roşu în minutulCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗