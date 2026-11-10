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CTP a explicat de ce a făcut Nicușor Dan a doua conferință de presă din 2026: „După două ore mă luase amețeala”

c Scris de cristian otopeanu
CTP a explicat de ce a făcut Nicușor Dan a doua conferință de presă din 2026: „După două ore mă luase amețeala”
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Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat marți, 10 noiembrie, pentru Libertatea, că Nicușor Dan „a vrut să ne zăpăcească de cap” prin lungimea conferinței de presă din această seară, sperând că „mai reușește să recupereze dintre votanții lui dezamăgiți”, dar „nu a fost nici măcar o dată onest”.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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