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Sport

Cu lacrimi în ochi: Chivu, discurs emoționant pe scenă, după ce a fost premiat

d Scris de diana seceleanu
Cu lacrimi în ochi: Chivu, discurs emoționant pe scenă, după ce a fost premiat
Aosom
Antrenorul român a vorbit despre tatăl său, de altfel și primul mentor.

Sursa: Click

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