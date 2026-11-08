TIMISOARA. Politehnica Timișoara s-a distanțat la 6 puncte de locul 5 în Superliga de fotbal feminin și este aproape calificată în play-off, cu trei etape rămase din sezonul regular. CITEȘTE ȘI: Va arăta precum una dintre marile arene ale Europei. Imagini cu ultimele modificări aduse de proiectanți viitorului Stadion Dan Păltinișanu de la Timișoara. FOTO […] Articolul Cu un picior în play-off-ul Superligii fetelor. Politehnica Timișoara câștigă pe terenul Clujului apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗