Culisele ascensiunii lui Kimi Antonelli: cum au deschis drumul spre titlul mondial o discuție cu Toto Wolff și dialogurile neobișnuite cu monopostul

La 20 de ani, italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a făcut istorie în Formula 1, devenind cel mai tânăr campion mondial din istorie. Și aducând Italiei primul titlu după 1953. Pilotul care a dominat Marele Circ în acest sezon a devenit erou în sportul internațional, după ce a cucerit duminică titlul mondial. Iar totul a început de la o întâlnire secretă la Brackley cu Toto Wolff, șeful echipei Mercedes. ...

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