Culturist japonez, vedeta la 90 de ani

Un culturist nonagenar din Japonia, Toshisuke Kanazawa, a urcat recent pe scena unei competiţii de profil desfăşurată în Spania cu intenţia de a dovedi că vârsta nu reprezintă un impediment când vine vorba despre condiţia fizică. Bărbatul de 90 de ani a venit să concureze împotriva unor rivali cu zeci de ani mai tineri în […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗