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Sport

Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din Sibiu: „Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”

a Scris de alina popescu
Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din Sibiu: „Ca sportiv, eu nu mă bat, ci lupt”
Aosom
Christiana Budică, fostă campioană mondială la arte marţiale, s-a stabilit în comuna Aţel, unde predă religia şi îi antrenează pe copii alături de soţul său, Octavian, povestea sportivei fiind prezentată miercuri seara, de preşedinta Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Sursa: Digi24

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