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Sport

Cum a fost primit Florin Răducioiu, la prima apariție după revenirea la Dinamo » Cu cine a venit la stadion

a Scris de andrei crăiţoiu
Cum a fost primit Florin Răducioiu, la prima apariție după revenirea la Dinamo » Cu cine a venit la stadion
Aosom
Florin Răducioiu a fost prezent la FC Argeș - Dinamo, aceasta fiind prima lui apariție după revenirea la echipa roș-albă. Fostul mare atacant a fost numit în funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Contestat de fani în mediul online înainte de anunțul oficial al revenirii la Dinamo, Răducioiu a „scăpat” pe stadionul de la Mioveni, unde nu a fost apostrofat de către galeria „câinilor”. FOTO. ...

Sursa: Gsp

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