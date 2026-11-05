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Cum îți dai seama că sistemul de frânare are o problemă?

i Scris de irina aldea
Cum îți dai seama că sistemul de frânare are o problemă?
Aosom
Sistemul de frânare îți transmite de multe ori semnale înainte ca problema să devină serioasă. O pedală cu răspuns diferit, zgomotele neobișnuite, vibrațiile sa

Sursa: Eurosport Romania

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