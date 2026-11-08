 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Cum l-au numit italienii pe Cristi Chivu, după Inter - Como: „L-a devorat pe Fabregas!” » Notele românului

r Scris de romeo ene
Cum l-au numit italienii pe Cristi Chivu, după Inter - Como: „L-a devorat pe Fabregas!” » Notele românului
Aosom
Cristi Chivu (46 de ani) a primit numeroase laude din partea presei italiene după victoria obținută de Inter Milano în fața celor de la Como, scor 2-0, în etapa a 11-a din Serie A. Jurnaliștii din Peninsulă au apreciat prestația tactică a antrenorului român, care a câștigat duelul cu Cesc Fabregas (39 de ani). ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech