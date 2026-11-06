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Cum s-a dus îmbrăcat Ilie Năstase la întâlnirea cu Joe Biden, de la București: "A rămas șocat!"

d Scris de digi sport
Cum s-a dus îmbrăcat Ilie Năstase la întâlnirea cu Joe Biden, de la București: "A rămas șocat!"
Aosom
Ilie Năstase (80 de ani) a rememorat un episod inedit petrecut în timpul vizitei lui Joe Biden (83 de ani) la București, pe vremea când acesta ocupa funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii.

Sursa: Digisport

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