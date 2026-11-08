Cum s-au descurcat Darius Olaru, Marius Corbu și Tony Strata în meciurile jucate astăzi

Zi plină pentru fotbaliștii români din străinătate. Darius Olaru (28 de ani), Marius Corbu (24 de ani) și Tony Strata (22 de ani) au evoluat duminică pentru echipele lor de club, în campionatele Belgiei, Ungariei și Portugaliei. Doi dintre cei trei au obținut victorii, în timp ce Tony Strata a suferit o înfrângere pe teren propriu, în fața celor de la FC Porto. ...

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