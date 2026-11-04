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Sport

Cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, plină de obstacole! Cine a ajuns primul la Irina Fodor

l Scris de laura dori
Cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, plină de obstacole! Cine a ajuns primul la Irina Fodor
Aosom
Concurenții de la Asia Express au trecut prin probe dificile și probleme cu transportul în cursa pentru ultima șansă. Gabi și Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor.

Sursa: Click

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