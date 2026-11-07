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Sport

Cutremur la FCSB după eșecul cu Corvinul! Gigi Becali a dat de pământ cu toată echipa: 'M-am făcut de râs!'

d Scris de daniel mihai dragomir
Cutremur la FCSB după eșecul cu Corvinul! Gigi Becali a dat de pământ cu toată echipa: 'M-am făcut de râs!'
Aosom
Patronul Gigi Becali a avut o reacție extrem de dură după înfrângerea suferită de ecipa sa, FCSB, cu Corvinul Hunedoara.

Sursa: Stiri Pe Surse

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