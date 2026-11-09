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Sport

Cvintuplul campion olimpic și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale: „Vă spun direct”

i Scris de iosif pintilie
Cvintuplul campion olimpic și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale: „Vă spun direct”
Aosom
Cvintuplul campion olimpic la judo Teddy Riner a anunțat luni, într-un videoclip postat pe contul său X, că se lansează în campania pentru alegerile prezidențiale din Franța, din 2027.

Sursa: Ziare

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