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„Dacă se supără pe mine, îmi pare rău!” » Edi Iordănescu a numit marea greșeală comisă de Ianis Hagi

e Scris de eduard apostol
„Dacă se supără pe mine, îmi pare rău!” » Edi Iordănescu a numit marea greșeală comisă de Ianis Hagi
Aosom
Edi Iordănescu (48 de ani), selecționerul care a dus naționala României în „optimile” EURO 2024, a avut o intervenție la emisiunea GSP Live. El a comentat situația lui Ianis Hagi (28 de ani) la echipa națională, unde este contestat vehement de mulți suporteri. Iordănescu Jr. consideră că Ianis Hagi a luat decizii neinspirate de-a lungul carierei privind echipele de club pentru care a ales să evolueze, fapt care i-a impactat negativ parcursul fotbalistic de până acum. ...

Sursa: Gsp

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