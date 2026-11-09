Dan Alexa a răbufnit și acuză: „Aș vrea și eu să greșească o dată și în favoarea noastră!”

Dan Alexa (47 de ani), antrenorul Politehnicii Timișoara, s-a declarat nemulțumit după remiza înregistrată pe teren propriu cu CSM Reșița, scor 0-0, în etapa a 13-a din Liga 2. Tehnicianul a criticat lipsa de eficiență a jucătorilor săi în fața porții și a reclamat numeroase decizii de arbitraj pe care le consideră dezavantajoase pentru echipa sa. ...

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