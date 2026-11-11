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Sport

Dan Nistor ar fi nemulțumit la "U" Cluj. Ce echipă încearcă să profite de situație

i Scris de ionuţ grindean
Dan Nistor ar fi nemulțumit la "U" Cluj. Ce echipă încearcă să profite de situație
Aosom
Experimentatul mijlocaș pare decis să încerce o nouă aventură începând din iarnă.

Sursa: Ziua De Cluj

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