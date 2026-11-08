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Sport

Dan Petrescu nu i-a dat nicio șansă fostei sale echipe: ”Nu cred că poate reveni în SuperLigă”

d Scris de digi sport
Dan Petrescu nu i-a dat nicio șansă fostei sale echipe: ”Nu cred că poate reveni în SuperLigă”
Aosom
Dan Petrescu nu i-a dat nicio șansă fostei sale echipe: ”Nu cred că poate reveni în SuperLigă”

Sursa: Digisport

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