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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Dan Petrescu, verdict dur: „Nu cred că va reuși”

a Scris de adrian duţă
Dan Petrescu, verdict dur: „Nu cred că va reuși”
Aosom
Dan Petrescu, fostul antrenor al Sportului Studențesc, consideră că noua echipă din Regie va avea o misiune grea să ajungă din nou în primul eșalon. Anul acesta s-a reînființat Sportul, la 9 ani de la dispariția vechii echipe din Regie. Proiectul din care fac parte foști jucători și antrenori ai Sportului e la început de drum. ...

Sursa: Gsp

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