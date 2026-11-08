Dan Petrescu, verdict dur: „Nu cred că va reuși”

Dan Petrescu, fostul antrenor al Sportului Studențesc, consideră că noua echipă din Regie va avea o misiune grea să ajungă din nou în primul eșalon. Anul acesta s-a reînființat Sportul, la 9 ani de la dispariția vechii echipe din Regie. Proiectul din care fac parte foști jucători și antrenori ai Sportului e la început de drum. ...

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