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Dan Șucu l-a descris pe Daniel Pancu în doar trei cuvinte, la scurt timp dupa controversa cu Diana Șucu

d Scris de digi sport
Dan Șucu l-a descris pe Daniel Pancu în doar trei cuvinte, la scurt timp dupa controversa cu Diana Șucu
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Dan Șucu l-a descris pe Daniel Pancu în doar trei cuvinte, la scurt timp dupa controversa cu Diana Șucu

Sursa: Digisport

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