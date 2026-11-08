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Sport

Dana White, șeful UFC, a refuzat oferta lui Trump de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe

v Scris de viorica marin
Dana White, șeful UFC, a refuzat oferta lui Trump de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe
Aosom
Dana White, președintele și CEO-ul Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume, a respins oferta președintelui american Donald Trump de a ocupa postul de purtător de cuvânt al Casei Albe, informează CNN.

Sursa: Adevarul

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