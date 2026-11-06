Danciu-gol a analizat atacanții lui Dinamo: „El este o enigmă pentru mine”

Ionel Dănciulescu, 49 de ani, legendarul atacant al „câinilor roșii”, a evidențiat detaliile ce compun ofensiva lui Dinamo în acest sezon Dinamo are reprezentație diseară, de la ora 20:30, la Mioveni, cu FC Argeș în ultima etapă a turului sezonului regulat. Roș-albii vor să-și apere primul loc, Universitatea Craiova este la un punct distanță în urmă, Rapid la 3. „Haita" are al 2-lea atac al Superligii, cu 31 de reușite în 14 etape. ...

Distribuie: Facebook Instagram