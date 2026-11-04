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Sport

Danciu-gol a numit atacanții care-i plac în Superliga, apoi a ales doar unul dintre ei: „Mai marcator, mi se pare mai complet”

e Scris de eduard apostol
Danciu-gol a numit atacanții care-i plac în Superliga, apoi a ales doar unul dintre ei: „Mai marcator, mi se pare mai complet”
Aosom
Fostul golgeter al României, Ionel Dănciulescu, 49 de ani, a mărturisit pentru GSP.ro că-i plac atacanții Jovo Lukic (U Cluj) și Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova), detaliind ce-l încântă la cei doi. ...

Sursa: Gsp

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