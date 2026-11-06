Dani Coman, show după FC Argeș - Dinamo: „Sincer, mi s-a cam luat. Am obosit” + „În repriza a doua au dat drumul la PlayStation”

Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a reacționat după ce echipa sa a câștigat în fața liderului Dinamo, scor 2-1, într-un meci din etapa #15 din Superliga. Dani Coman a transmis că echipa sa a avut noroc că a ieșit învingătoare și a vorbit și despre viitorul lui Bogdan Andone. După ce a spus că „s-a săturat de răutate”, oficialul celor de la FC Argeș a dat de înțeles că nu s-a ajuns la o decizie definitivă. ...

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