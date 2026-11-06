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Sport

Daniel Pancu a decis: patru jucători, OUT în iarnă de la Rapid!

d Scris de digi sport
Daniel Pancu a decis: patru jucători, OUT în iarnă de la Rapid!
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Daniel Pancu a decis: patru jucători, OUT în iarnă de la Rapid!

Sursa: Digisport

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