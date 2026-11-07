Daniel Pancu, discurs devastator: „Mă depășește, jucătorii nu pot! Avem o problemă mare”

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a avut un discurs extrem de dur după remiza cu Farul, scor 1-1, din etapa 15 a Superligii. Foarte nemulțumit de prestația din repriza a doua, Pancu a transmis că e o problemă de mentalitate la Rapid și a făcut trimitere directă la clasările din ultimele sezoane, când giuleștenii nu au terminat mai sus de locul 5. „Sunt lucruri care mă depășesc”, au fost cuvintele lui Pancu după încheierea turului sezonului regular. ...

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