 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Daniel Pancu rupe tăcerea după scandalul de la Rapid. "Referitor la doamna Șucu..."

a Scris de alexandru atanase
Daniel Pancu rupe tăcerea după scandalul de la Rapid. "Referitor la doamna Șucu..."
Aosom
Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a oferit primele explicații după polemica izbucnită în urma declarațiilor sale despre Andrei Șucu (17 ani), fiul patronului clubului, Dan Șucu.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech