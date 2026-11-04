Daniel Stanciuc a identificat principalele pericole înainte de Franța - România, în preliminariile lui EURO 2028: „Îi pot evidenția pe ei”

România debutează joi, de la ora 21:00, în meciul din deplasare cu Franța, în preliminariile Campionatului European 2028. Transferat în Danemarca la Nordsjaelland, coordonatorul României, Daniel Stanciuc (22 de ani), a povestit pentru GSP despre noua sa echipă, despre revederea cu colegii de la națională și despre șansele României de calificare la EURO 2028. ...

Distribuie: Facebook Instagram