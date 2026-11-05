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Sport

Daria Silișteanu, al 2-lea aur la JO de tineret! Performanță unică în istoria sportului românesc

n Scris de nicu savin
Daria Silișteanu, al 2-lea aur la JO de tineret! Performanță unică în istoria sportului românesc
Aosom
Daria Silișteanu a cucerit medalia de aur în proba de 50 m spate la Jocurile Olimpice de tineret de la Dakar. Suceveanca de 17 ani a parcurs lungimea de bazin î

Sursa: Eurosport Romania

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