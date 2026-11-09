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David Ferrer, în echipa unui finalist de Grand Slam! Rolul pe care îl va avea fostul număr 3 mondial

t Scris de tudor moisa
David Ferrer, în echipa unui finalist de Grand Slam! Rolul pe care îl va avea fostul număr 3 mondial
Aosom
David Ferrer își va încheia aventura la echipa de Cupa Davis a Spaniei și a fost cooptat de un triplu finalist de Grand Slam în echipă. Fostul număr trei mondia

Sursa: Eurosport Romania

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