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Sport

David Popovici, invitat de onoare la meciul Inter - Como: cadoul primit de la clubul lui Cristi Chivu

c Scris de ciprian iana
David Popovici, invitat de onoare la meciul Inter - Como: cadoul primit de la clubul lui Cristi Chivu
Aosom
Înotătorul David Popovici, campion olimpic și multiplu recordmen mondial, a fost invitatul de onoare al clubului Inter Milano la partida disputată împotriva celor de la Como, în etapa a 11-a din Serie A, relatează Gazeta Sporturilor.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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