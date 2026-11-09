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Sport

David Popovici, lăsat fără cuvinte de Cristi Chivu: ”Mi-a arătat ce fel de om poate să fie”

d Scris de digi sport
David Popovici, lăsat fără cuvinte de Cristi Chivu: ”Mi-a arătat ce fel de om poate să fie”
Aosom
David Popovici, lăsat fără cuvinte de Cristi Chivu: ”Mi-a arătat ce fel de om poate să fie”

Sursa: Digisport

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