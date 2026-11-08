De ce va porni Hamilton în fața lui Verstappen, deși a primit o penalizare mai mare

Lewis Hamilton (Ferrari) este unul dintre cei cinci piloți care au primit penalizări pentru utilizarea unor componente suplimentare la unitatea de propulsie pe durata weekendului de Mare Premiu din Sao Paulo. Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei are loc de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena3 CNN. Septuplul campion mondial are o sancțiune totală de 75 de locuri pe grilă, ceea ce teoretic ar însemna o plecare de pe ultima poziție. ...

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