De Graafschap, blocată de suporteri să joace la Arnhem! » Ce spune regulamentulul

Meciul Vitesse Arnhem - De Graafschap, programat duminică, de la 14:15, ora României, a fost anulat deoarece oaspeții n-au făcut deplasarea. Mulți dintre suporterii lui Vitesse se aflau deja pe „Gelredome” când au aflat că meciul echipei lor împotriva lui De Graafschap nu se mai dispută deoarece oaspeții nu s-au prezentat la stadion. Problema a apărut duminică dimineață. ...

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