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De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fororeporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie

i Scris de ionuţ iordache
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fororeporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
Aosom
Imagini inedite în Bănie, la meciul dintre Craiova și Egnatia, din runda a treia a grupei unice din Conference League. Reporterul Gazetei Sporturilor a surprins mai multe cadre spectaculoase. Pavlo Isenko a pierdut complet echipa din cauza accidentării la genunchi pe care a suferit-o în primăvară. A jucat ultimul meci pe 19 martie, 1-0 pe terenul lui Dinamo, în care a ieșit la pauză din cauza accidentării. ...

Sursa: Gsp

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