De la jurnalism la bodybuilding. Cum a ajuns Adela vicecampioană europeană la culturism

La 24 de ani, Adela a renunțat la cariera de jurnalistă pentru a se dedica bodybuildingului. În septembrie, a câștigat trei medalii de aur la categoria bikini la Concursul Național de Culturism, organizat de INBA România, și a obținut cardul Pro, care îi conferă statutul de atlet profesionist. Apoi, a urmat o nouă provocare: Campionatul European, unde a câștigat medalia de argint.

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