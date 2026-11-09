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Sport

De la jurnalism la bodybuilding. Cum a ajuns Adela vicecampioană europeană la culturism

r Scris de rfi românia
De la jurnalism la bodybuilding. Cum a ajuns Adela vicecampioană europeană la culturism
Aosom
La 24 de ani, Adela a renunțat la cariera de jurnalistă pentru a se dedica bodybuildingului. În septembrie, a câștigat trei medalii de aur la categoria bikini la Concursul Național de Culturism, organizat de INBA România, și a obținut cardul Pro, care îi conferă statutul de atlet profesionist. Apoi, a urmat o nouă provocare: Campionatul European, unde a câștigat medalia de argint.

Sursa: Rfi

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