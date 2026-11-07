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Sport

De la Madison Square Garden, la secția de poliție: Jalen Brunson, apariție surpriză în Law & Order

b Scris de bogdan antonescu
De la Madison Square Garden, la secția de poliție: Jalen Brunson, apariție surpriză în Law & Order
Aosom
Jalen Brunson, căpitanul New York Knicks, a apărut în episodul „Forsaken” din Law & Order: SVU, interpretând rolul detectivului Jay Madison.

Sursa: Stiri Pe Surse

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