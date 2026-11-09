 Sari la conținut
M
Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

De nicăieri: Edi Iordănescu e "foarte aproape" să semneze, după mai bine de 12 luni!

d Scris de digi sport
De nicăieri: Edi Iordănescu e "foarte aproape" să semneze, după mai bine de 12 luni!
Aosom
De nicăieri: Edi Iordănescu e "foarte aproape" să semneze, după mai bine de 12 luni!

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech