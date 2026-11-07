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Sport

Decesul lui Jesus de Miguel: s-au strâns peste 100.000 de euro din donații

t Scris de teodor serban
Decesul lui Jesus de Miguel: s-au strâns peste 100.000 de euro din donații
Aosom
Jucătorul echipei Herculés, Fran Sol Ortiz, a inițiat o strângere de fonduri pentru a sprijini familia lui Jesus de Miguel, care a decedat tragic marți în urma unui șoc suferit în timpul unui meci. S-au strâns până acum peste 100.000 de euro, relatează RMC Sport.

Sursa: Ziare

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