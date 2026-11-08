Decizia luată de CD Tenerife, după moartea lui Jesus de Miguel. Ce se va întâmpla cu fiica acestuia

La câteva zile după moartea tragică a atacantului său Jesús de Miguel, care a murit la 30 de ani în urma unei ciocniri cu portarul echipei Andorra, Jesús Owono, clubul Tenerife și-a luat un angajament ferm: să o sprijine financiar pe fiica sa Carla în vârstă de un an până la vârsta de 18 ani.

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