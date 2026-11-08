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Sport

Decizie de ultimă oră a lui Gică Hagi. Jucătorul chemat de urgență la națională

t Scris de teodor serban
Decizie de ultimă oră a lui Gică Hagi. Jucătorul chemat de urgență la națională
Aosom
Fotbaliștii Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu sunt indisponibili pentru meciurile României cu Polonia și cu Bosnia-Herțegovina, anunță FRF. Cei doi acuză probleme musculare și nu pot fi recuperați în timp util.

Sursa: Ziare

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