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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Decizie fără precedent! Au acuzat Federația și au anunțat că NU intră pe teren duminică

m Scris de maria olteanu
Decizie fără precedent! Au acuzat Federația și au anunțat că NU intră pe teren duminică
Aosom
Riga FC a anunțat că nu se va prezenta la ultimul meci al sezonului din campionatul Letoniei, împotriva marii rivale FK RFS. Clubul a făcut publică decizia printr-un comunicat oficial, în care a explicat motivele care au stat la baza acestui gest fără precedent. Meciul dintre cele două formații era programat duminică, 8 noiembrie, de la ora 13:00. ...

Sursa: Gsp

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