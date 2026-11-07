Decizie fără precedent! Au acuzat Federația și au anunțat că NU intră pe teren duminică

Riga FC a anunțat că nu se va prezenta la ultimul meci al sezonului din campionatul Letoniei, împotriva marii rivale FK RFS. Clubul a făcut publică decizia printr-un comunicat oficial, în care a explicat motivele care au stat la baza acestui gest fără precedent. Meciul dintre cele două formații era programat duminică, 8 noiembrie, de la ora 13:00. ...

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