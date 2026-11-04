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Sport

Decizie la TAS. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani

f Scris de florin răvdan
Decizie la TAS. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani
Aosom
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a menţinut decizia de suspendare a gimnastei Ana Maria Bărbosu pentru o perioadă de doi ani.

Sursa: Dcnews

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