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Sport

Dennis Man ar putea ajunge în LaLiga! Informația apărută în presa din Spania

t Scris de tudor moisa
Dennis Man ar putea ajunge în LaLiga! Informația apărută în presa din Spania
Aosom
Presa din Spania a oferit o informație interesantă. Dennis Man este unul dintre cei trei atacanți laterali pe care îi monitorizează Valencia, ceilalți doi fiind

Sursa: Eurosport Romania

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